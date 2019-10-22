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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki iki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.10.2019 15:50Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki iki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde seyreden Şenol T. yönetimindeki 34 VV 0757 plakalı otomobil, Ulu Cami önünde kontrolden çıkarak park halindeki 41 JC 675 ve 41 K 7748 plakalı otomobillere çarparak takla attı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarak, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Şenol T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılmasıya normale döndü.

Karamürsel, Kayacık, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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