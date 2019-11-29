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Karamürsel'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen "TÜBİTAK Bilim Fuarı" törenle açıldı.

29.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:52Karamürsel'de TÜBİTAK Bilim Fuarı
'nin ilçesinde düzenlenen "TÜBİTAK Bilim Fuarı" törenle açıldı.
Ereğli Güzel Kıyı Ortaokulu'nda organize edilen fuarın açılışında konuşan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Canbaba, şunları söyledi:
"Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır."
Güzel Kıyı Ortaokulu Müdürü Yunus Zeki Karadeniz de "Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız, ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuarda sergilenen projelerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.
Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da katıldı.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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