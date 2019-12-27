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Karamürsel'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Karamürsel ilçesinde, "Bir Gönül Hikayesi Anlatırdı Gözlerin' adlı Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

27.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:48 Karamürsel'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi
ilçesinde, "Bir Gönül Hikayesi Anlatırdı Gözlerin' adlı Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Sanat Derneği tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde organize edilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Program, Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür Sanat Derneği Başkanı Ümran Çeri'nin açılış konuşmasıyla başladı.
Daha sonra Muzaffer İzmir Taşçı'nın sunumuyla, şef Faruk Ömer Öskan'ın yönetiminde seslendirilen eserler, salonu dolduranlara güzel dakikalar yaşattı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Ahmet Akgüner de katıldı.

Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

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