29.06.2019 10:15
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Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu

Karamürsel

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 903 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 903 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Daha sonra ekipler, adresi belirlenen bahçeye, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, 903 kök Hint keneviri ele geçirildi, bahçe sahibi H.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.
Kaynak: AA
Jandarma , Karamürsel , Güncel

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