Haberler » Güncel » Karamürsel'de 'Yerli Malı Haftası' etkinliği - Haber

Karamürsel'de "Yerli Malı Haftası" etkinliği

Karamürsel ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

18.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42Karamürsel'de
ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Uçan Balon Anaokulu Müdürü Arzu Bozkurt, Türk mallarını kullanmanın önemini öğretmenlerin rehberliğinde yaptıkları etkinliklerle öğrencilere öğrettiklerini ifade ederek, yapılan etkinliklerle öğrenciler arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini bildirdi.
Konuşmanın ardından öğrenciler, halk oyunları ve drama gösterisi yaptı.

Yerli Malı, Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46 Bakan fatıh donmez enerjıde ar-ge calıstayı'nda konustu - Haber
11:46 Kayseri erciyes'in esintisi, kayseri pastırmasının ilacı - Haber
11:46 Antalya avrupa şampiyonu aleyna ellerim patlayana kadar çalıştım - Haber
11:46 Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar - Haber
11:46 Abd'de türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:46:55