Karamürsel'de Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

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Karamürsel'de yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, törenle hizmete açıldı.Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gençleri kötü alışkanlıklardan, sporla koruyabileceklerini, bu yüzden kentteki her gencin sporla uğraşmasını istediklerini söyledi.Tesisle Karamürsel'de yüzme sporunun altyapısını oluşturduklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, "İzmit Körfezi'ni de tertemiz, pırıl pırıl, yüzülebilir bir hale getirdik. Denizimize bir gram bile atık su akmıyor çünkü her tarafa arıtma tesisleri yaptık. İşte hizmetlerimiz ortada." diye konuştu.Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da Karamürsel ilçesinin geniş sahil bandıyla zaman zaman su sporlarına ev sahipliği yaptığına işaret ederek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yeteneklerin yetişmesi için tesisler oluşturduğunu kaydetti.Konuşmalarının ardından yüzme okulu sporcuları ve Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) sporcuları gösteri yaptı.Toplam 5 bin 346 metrekarelik bir alanda yapımı gerçekleşen yarı olimpik yüzme havuzu modern bir yapıya sahip. 2 kattan oluşan yüzme havuzunda mekanik odası, elektrik odası, giyinme odaları, mescit, duş ve tuvaletler yer alıyor.Kompleks olarak şekillenen yüzme havuzunun zemin katında bahçe, lobi ve kafeterya bulunuyor. Havuzda 17,50 metrekarelik çocuk havuzu da yer alıyor. Birinci kat ise malzeme deposu, fitness salonu ve 150 kişilik tribünden oluşuyor.