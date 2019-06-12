Karamürsel'den kısa kısa

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Karamürsel ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.Ereğli Mahallesi'nde Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu tarafından İskele Meydanı'nda bisikletleriyle toplanan öğrenciler, etkinliğin yapılacağı sahile kadar pedal çevirdi.Okul müdürü Zeki Yunus Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Günü'nün, dünyayı tehdit eden en büyük çevresel ve iklimsel sorunlara dikkat çekmek için önemli bir gün olduğunu söyledi.Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu'nun da günün anlam ve önemini belirten kısa konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Narinoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından ödülleri verildi.Karamürsel Alp Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinciKaramürsel Alp Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.Okulun bahçesinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürü Erkan Mavi, veliler ve mezun olan 163 öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokol konuşmalarının ardından mezuniyet belgesi ve ödül törenine geçildi.Okul birincisi Muhammed Tayfun Kan'a ödülünü Narinoğlu verdi.Okul ikincisi Kesra Bulat'a ve üçüncü Semanur Aktaş'a ise ödülleri Başkan Yıldırım ve Çakır tarafından verildi.Yıl sonu sergisiKaramürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde verilen kursların yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Belediye Kültür Merkezi'ndeki törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, kurs eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.Müslüman olan ve Meryem Taşbaşı ismini alan Alman asıllı kursiyer, programda yaptığı konuşmada, "Ben, sizlerin doğuştan elinizde olup bazılarının kıymetini bilmediği değerleri yaşayabilmek için çok bedeller ödeyerek çok uzaklardan geldim. Aradım, buldum ve Müslüman oldum Meryem adını aldım. Sonrasında Karamürsel Halk Eğitim Merkezi kursuna katıldım. Lütfen ülkenizin, milli ve manevi değerlerinizin kıymetini bilin. Aile yapısı ve kutsallığına sahip çıkın. Hanımlar, televizyon başında boşa vakit geçirmeyin. Tüketici değil, üretici olun. Halk eğitim kurslarına mutlaka katılın." diye konuştu.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı da "Bu öğretim yılında, şu ana kadar merkez ve mahallelerimizde toplam 350 kurs açılmıştır. Açılan bu kurslara 8 bin 530 kadın, 2 bin 720 erkek, olmak üzere toplam 11 bin 250 kursiyer katılmıştır. 17 Haziran itibarıyla da öğrencilere yönelik yaz kurslarımız başlayacaktır. Kurslarımızın açılmasında maddi ve manevi destekleri olan Kaymakamımız Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'a, kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Kaymakam Ahmet Narinoğlu ve protokol üyelerince kursun açılışı gerçekleştirildi.