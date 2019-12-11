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Karamürsel'den kısa kısa

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sıfır Atık Çevre" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:54Karamürsel'den kısa kısa
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sıfır Atık Çevre" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi ve Mürsel Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, doğa temalı pankartlarla belediye tesislerinden, Atatürk Anıtı'na yürüyerek, ellerindeki broşürleri vatandaşlara dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Durna, yaptığı konuşmada, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikle, çevre duyarlılık bilincinin oluşturulmaya sağlandığına işaret ederek, "Kıt olan kaynakların, verimli kullanılması ve geri dönüşüm ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılmasının amaçlandığı sıfır atık projesi sadece ilçe kurum ve kuruluşlarla sınırlı kalmamalı." dedi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
-Türk bayrağı hediye ettiler
Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Karamürsel'deki okul müdürleri ve yardımcılarını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti.
Göktekin, "İlçemizde bulunan okul müdürleri ve yardımcılarını ziyaret ederek yapılan eğitimler ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ziyaretin ardından Türk bayrağı ve 'Bilge Türk Dergisi'ni hediye ettik." dedi.

Karamürsel, Güncel

Kaynak: AA

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