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Karamürsel Dereköy Sahil Parkı'na yeni palmiyeler

Kocaeli'nin günlük yaşamında sahil parkları büyük önem taşıyor.

09.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:07Karamürsel Dereköy Sahil Parkı'na yeni palmiyeler

Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde, vatandaşlar aileleri ile birlikte sahil parklarında bolca vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ilçesi Sahil Parkı yürüyüş yolu boyunca yeni palmiye ağaçları dikerek, sahilin daha yeşil ve görsel olarak daha da güzel olmasını sağladı.

48 ADET PALMİYE AĞACI DİKİLDİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, şehrin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Dereköy Sahil Parkı Yürüyüş Yolu boyunca Palmiye ağaçlarının dikimi gerçekleştirildi. 8'er metre ara ile toplamda 48 adet Palmiye ağacı toprakla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dikim öncesi kazılan çukurları bitkisel toprak ile doldurdu.

SAHİL PARKLARI

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil parkları, Kocaeli'nin birçok ilçesinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve güzel bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm sahil parklarında temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca gerçekleştirilen yeşillendirme çalışmaları kapsamında sahil parklarına farklı türle de ağaç ve çalı grubu dikiliyor.


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Kaynak: Bültenler

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