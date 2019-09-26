Karamürsel Devlet Hastanesi'nde "sepsis" programı

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla eğitimler düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın "Sepsisi Tanı Hayatı Kurtar" etiketiyle yola çıkan hastanenin eğitim birimi hemşiresi ve enfeksiyon hemşiresi, tek tek servisleri dolaşarak hastaları ve personeli bilgilendirdi.

Karamürsel Devlet Hastanesi'nde poliklinik katında açılan stantta, sepsisin tanımı, risk grupları, sepsis belirtileri konuları anlatıldı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Seda Sibel Günbey, yaptığı açıklamada, "Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir klinik tablodur." ifadesini kullandı.

Acil hekimi Çağrı Çamurcu da "Özellikle hastane de çalışan sağlık personeli, 1 yaş altı çocuklar, 60 yaş üzeri erişkinler, kronik hastalığı olanlar, dalağı alınan kişiler, bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, diyabet hastaları ve AIDS hastaları bu tablodan etkilenmekte ve risk grubunda sayılmaktadır." dedi.

Kaynak: AA