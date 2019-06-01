Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar

Karamürsel
Devlet Hastanesince düzenlenen geleneksel iftar yemeği, personel ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde gerçekleştirilen iftara, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, AK Parti
İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur da katıldı.
İftarda konuşma yapan Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik
, katılımlarından dolayı protokol üyelerine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederken, birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
Kaynak: AA
İsmail Yıldırım
, Karamürsel
, Güncel