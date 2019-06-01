01.06.2019 11:11
Haberler» Güncel » Haber

Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar

Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar

Karamürsel Devlet Hastanesince düzenlenen geleneksel iftar yemeği, personel ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karamürsel Devlet Hastanesince düzenlenen geleneksel iftar yemeği, personel ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde gerçekleştirilen iftara, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur da katıldı.

İftarda konuşma yapan Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, katılımlarından dolayı protokol üyelerine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederken, birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
Kaynak: AA
İsmail Yıldırım, Karamürsel, Güncel