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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nden maske üretimine destek

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 22 öğretmen, günde ortalama bin 500 adet maske dikiyor.

10.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:48
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi'nden maske üretimine destek
Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 22 öğretmen, günde ortalama bin 500 adet maske dikiyor.
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Hamza Şahin, yaptığı açıklamada, haftada 7 bin 500 maske ürettiklerini belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışanlara, kumaş ve kumanya desteği verildiğini vurgulayan Şahin, "Koronavirüsle mücadele kapsamında maske üretimine gönüllü öğretmen, usta öğretici ile Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görevli öğretmen ve usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle başladık. Yaptığımız bu çalışmada emeği geçen ve gönüllü olarak destek veren idareci, öğretmen, usta öğretici ve kurum çalışanlarımız ile kursiyerlerimize gönülden teşekkür ederiz. Dayanışmada biz de varız. Birlikte virüse karşı daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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