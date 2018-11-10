Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakır'a Ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Karamürsel
İlçe Temsilcisi Veysel Öztürk
ve lise öğrencileri, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır'ı ziyaret etti.
Öztürk, ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında Milli Eğitim Müdürü Çakır'a bilgi verdi.
Bu yıl Siyer-i Nebi Yarışmasının beşincisinin düzenleneceğini aktaran Öztürk, "Efendimizin izinde bir gençlik olarak onun hayatını, ahlakını örnek almak için gayret gösteriyoruz. Liseli gençlerimizin de bu değerden uzak kalmaması ve Peygamberimizi tanıyıp, örnek alması için onun yanında mücadele eden genç sahabelerin izinden giden bir gençlik arzuluyoruz. Allah'a ibadet eden temiz bir hayat içinde yetişen bir nesil bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu vesile ile bizi makamında ağırlayan ve desteklerini sunan Çakır'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:29