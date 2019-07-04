Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu

Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "İlçemizin işgali esnasında düşmanın mermisine, süngüsüne göğsünü siper eden, Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimiz, kahramanlarımıza Allah rahmet etsin. Bugün kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Protokol üyeleri, törenlerin ardından müzeye çevrilen, Karamürsel sahilindeki eski Karamürsel belediye binasını gezdi.

Hikaye, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve belgelerini Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır verdi.

Heyet daha sonra Karamürsel İskele Meydanı'nda açılan kitap fuarını dolaştı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA