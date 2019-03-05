Karamürsel İtfaiye Müfrezesi Açıldı

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesinde inşa edilen İtfaiye Müfrezesi törenle hizmete açıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, itfaiye müfrezesinin açılışında yaptığı konuşmada, Kocaeli itfaiye teşkilatını tüm ilçelerde stratejik noktalarda konuşlandırdıklarını belirterek, ekiplerin her an göreve hazır olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, müfreze binası gezildi.Törene, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.