Karamürsel Tercihini Yaptı 'İsmail Yıldırım İle Devam' Dedi

31 Mart yerel seçimlerinden yine alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle bir kez daha şehrül-emin seçilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Yaşadığı ilçenin, bağlı bulunduğu ilin ve ülkesinin geleceğini düşünerek teveccühünü bizden yana kullanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bir kez daha söz veriyorum. Hiçbirinizin başını önüne eğdirmeyeceğim.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday ilan edildiğimiz günden bu yana çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Huzurun başkenti Karamürsel'de adeta bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiğim bu seçimlerde desteğini benden esirgemeyen AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanlarına, teşkilat yöneticilerine, kadınlarına ve gençlerine verdikleri emekten ötürü teşekkür ederim.

HEPİNİZE MİNNETTARIM

Attığım her adımda yanımda yer alan, desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli Karamürselli hemşehrilerime de teşekkürü bir borç bilirim. Allah'ın izniyle 5 yıl daha birlikteyiz. Karamürselimizi birlikte yöneterek herkesin gıptayla bakacağı, yaşamak için can atacağı bir ilçe haline getireceğiz. Huzurun başkenti Karamürsel'den hareketle mutlu insanların yaşadığı bir Karamürsel'e doğru yol alacağız.

HERKESİN BAŞKANIYIM

Seçim döneminde sık sık dile getirdim, bir kez daha söylemek istiyorum, ben hepinizin başkanıyım. Bana oy vermiş olsun ya da olmasın herkesi kucaklamaya hazırım. Kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırmak amacıyla ilk adımı atan kişi ben olacağım, tüm Karamürsel halkıyla kucaklaşacağım. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir ilçe haline geliriz. Bunun için ben varım.

Kaynak: Bültenler