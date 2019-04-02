Karanfil Şenol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NİĞDE ÇAMARDI belediye başkan adayı olan Karanfil Şenol isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE ÇAMARDI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Karanfil Şenol isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NİĞDE ÇAMARDI adayı Karanfil Şenol kimdir? BTP NİĞDE ÇAMARDI adayı Karanfil Şenol yüzde kaç oy aldı?

Karanfil Şenol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NİĞDE ÇAMARDI belediye başkan adayı olarak gösterilen Karanfil Şenol ÇAMARDI ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ÇAMARDI ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Karanfil Şenol adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

NİĞDE ÇAMARDI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.