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Karanfil üreticisi, koronavirüse rağmen ihracattan ümitli

ISPARTA'nın Deregümü köyünde karanfil üreticisi, bu yıl koronavirüs tehdidine rağmen ekime başladıklarını, temmuz ayında karanfili ihraç edeceklerine inandıklarını söyledi.

23.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:10
Karanfil üreticisi, koronavirüse rağmen ihracattan ümitli

ISPARTA'nın Deregümü köyünde karanfil üreticisi, bu yıl koronavirüs tehdidine rağmen ekime başladıklarını, temmuz ayında karanfili ihraç edeceklerine inandıklarını söyledi.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü, kesme karanfil üretimi ile biliniyor. Kentin iklimi sayesinde daha pastel renklerin elde edildiği köyde, 1200 dekarlık seralarda kesme karanfil işi yapan firma yetkilileri, yeni iş sektörünün de oluşmasını sağladı. Ancak dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle üreticiler, bu yıl ürün pazarlamasında sıkıntı yaşamaktan endişe ediyor. Tamamı ihraç edilen karanfillerden önemli ölçüde gelir elde eden köylüler, önceki yıllarda bağcılık yaptıklarını, kesme çiçek işi başladıktan sonra sektöre ilginin arttığını söyledi.

Deregümü köyünde kesme çiçek üretimi yapan Mesut Kahveci, "Şu an yaz dönemi için karanfillerimizi diktik. Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz. Allah'ın izniyle yüzde 95-99'u yurt dışına ihraç olan karanfillerimizi, temmuz ayına kadar koronavirüsten kurtulup göndermeyi planlıyoruz" dedi.

'BİZ ÜRETİYORUZ ÜLKEMİZ KAZANIYOR'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk ise karanfillerin yaz dönemi dikimlerinin devam ettiğini belirterek, "Dikilen karanfiller belli periyotlarla hasat ediliyor. Şimdi dikilenler temmuz ayında hasat edilirken 1 ay sonra dikilecek olanlar ise ağustos ayında hasat ediliyor. Böylelikle zamana yayılıyor. Karanfillerin renklerine göre ülkeler tercih ediyor. Biz üretiyoruz, ülkemiz kazanıyor. İnşallah bereketli, kazasız belasız bir sezon geçer" diye konuştu.

Oda Başkanı Selçuk, koronavirüs tehdidinin temmuz ayına kadar son bulmasını ümit ettiğini belirterek, yapılacak ihracattan ülke ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlanacağının altını çizdi.

Deregümü köyünün muhtarı Ali Toprakçı da "Deregümü köyü olarak domates ve karanfil üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1200 dekar alanda karanfil, 7 dekar alanda da domates üretiliyor. Karanfilin tamamı ihracat, domatesin yarısı ihracat, yarısı da iç pazara sunuluyor. Şu an bu virüs nedeniyle ihracat olmazsa, diye bir çekince olsa da inşallah temmuz ayında yurt dışına ihracat olacak ve biz ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İhracat, Isparta, Ekonomi

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