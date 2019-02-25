Karanlık Çarşamba Rüzgarı Esiyor!

Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni ve Show Tv Haber Dairesi eski Başkanı Erhan Çelik'in kaleme aldığı Karanlık Çarşamba adlı kitabın ilk imza günü Karadeniz Tüyap'ta yapıldı.

KALABALIK NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Deneyimli haberciyi memleketlerinde gören Karadenizliler fuara akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle imza günü planlanandan 1 saat fazla sürdü. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü sunucu kalabalık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Türkiye'de işlenen suikast ve faili meçhul pek çok olayın Çarşamba günü gerçekleştiğini ilk kez ülkeye duyuran kitap yakın zamanda beyaz perdeye de aktarılacak. Karanlık Çarşamba, geçen hafta Destek Yayınları'ndan çıkarak raflardaki yerini almıştı.