"Karanlık Çökünce" Belgesel Gösterimi ve Yönetmen İbrahim Koçbaş ile Söyleşi

Ege Telgraf Gazetesi Haber Müdürü İbrahim Koçbaş'ın yazıp, yönettiği, "Karanlık Çökünce' adlı belgesel, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda genç iletişimcilerle buluştu. Etkinliğe, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Belgeselde gece muhabirlerinin zorlu çalışma koşulları anlatılıyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarından İbrahim Koçbaş belgeselde gece muhabirlerinin zorlu çalışma koşulları anlattı. İzmir basınına yıllarca emek vermiş ve gece muhabirliği yapan 13 gazeteci de belgeselde yer aldı. Gece muhabirlerinin yaşadığı zorlukları ve işlerinin önemini; gece muhabirliğinde yaşanan ilginç olayları, gazetecilerle birlikte anlattığı belgesel izleyicilerden beğeni aldı.

Film gösteriminin ardından, dinleyicilerle bir söyleşi gerçekleştiren Koçbaş,"Bir gün kaza çekmeye gitmiştik, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aileden birkaçı kişi ölmüştü. Onların haber görüntülerini çekerken hüngür hüngür ağladım. O an; 'Birileri gece muhabirlerinin hikâyelerini anlatmalı' dedim ve bu belgesel filmini çekmeye karar verdim" diye konuştu. Etkinlik, gece muhabirliği mesleğinin zorlukları ve belgesel film hakkında soru-cevap ile son buldu.

İbrahim Koçbaş

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV-Sinema Bölümü mezunu olan Koçbaş, İstanbul'da habercilik ve çeşitli prodüksiyonlarda yapım asistanlığı yaptıktan sonra İzmir'de çalışmaya başladı. 10 yıldırmuhabir ve editör olarak görev yapan İbrahim Koçbaş 2 yıldan bu yanaEge Telgraf gazetesinin haber müdürlüğü görevini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler