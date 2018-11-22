Karanlık Dünyası Öğrencilerinin Sesiyle Aydınlandı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:07



22 Kasım 2018 Perşembe 11:07

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yıllarca köyündeki ortaokulda görev yapan yüzde 90 görme engelli müzik öğretmeni Muhammet Hanefi Efe, öğrencilerine müziği sevdirmek için çabalıyor.Diyarbakır'da yaşayan Muhammet Hanefi Efe, 2,5 yaşındayken geçirdiği beyin ameliyatı sonucu görme yetisini yüzde 90 oranında kaybetti.Okuma yazmayı annesinden öğrenen Efe, Diyarbakır'da görme engelliler için okul olmadığı için ailesi ile bir süre Ankara'da yaşadı.İlkokul ve ortaokulu Ankara'da tamamlayan Efe, yeniden döndükleri Diyarbakır'da liseyi okudu. Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşından itibaren müziğe ilgisi artan Efe, çeşitli kurslarda eğitim aldı.Küçüklüğünden itibaren müzik öğretmeni olma hayali kuran Efe, Dicle Üniversitesi Konservatuvarına girerek kararlığı ve azmi sonucunda bölümü ikincilikle tamamladı.Gitar, flüt ve bağlama çalan Efe, 3 yıl önce, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.Çınar ilçesine bağlı Yıllarca köyünde Halkbank Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulunda müzik öğretmenliği görevini yürüten Efe, her gün kilometrelerce yol katederek öğrencilerine müziği sevdirmek için çabalıyor."Engelleri tek tek aşarak müzik öğretmeni oldum"Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini yaşadığı tüm zorluklara rağmen gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Ailesinin büyük desteğini gördüğünü kaydeden Efe, konservatuvara girmek için çok çalıştığını belirtti.Konservatuvarda zorlanacağını düşündüğünü ancak bütün derslerin üstesinden geldiğini ve ikincilikle konservatuvarı bitirdiğini kaydeden Efe, 2015'te engelli öğretmen alımı sonucunda atandığını aktardı.Efe, şöyle devam etti:"Hayalimin önündeki engelleri tek tek aşarak müzik öğretmeni oldum. Heyecanlıydım, köy okuluna atanmıştım. Öğrencilerle buluşmak insana heyecan veriyordu. İnsan bazen tedirgin olabiliyor. Görmemenin de verdiği bir tedirginlik var. Sınıfa belki hakim olamam sıkıntı yaşadım ama öğrencilerle iyi anlaştık. Öğrenciler de beni iyi anladı."Öğrencileri seslerinden tanıyorÖğrencileriyle çok iyi vakit geçirdiğini anlatan Efe, "Sınıfta öğrencilerimi seslerinden tanıyorum. Görmememe rağmen öğrencilerime ışık saçmaya ve onlara olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışıyorum. Görmemem engel değil." diye konuştu.Derslerde özellikle flüt çalmayı öğrettiğini anlatan Efe, tüm öğrencilere müziği sevdirmek istediğini kaydetti.Efe, "Çocukların maddi durumu iyi olmadığı için hadi gidin bağlama ya da keman alın diyemiyorum. Flütü temin etmeleri daha kolay. Çocuklar da keyif alıyor. Çalmanın müzik yapmanın zevkini hissediyorlar. Çaldıkça daha da çalmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.Her insanın bir engelli adayı olduğunu kaydeden Efe, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen engellilerin çalışmaktan korkmaması ve pes etmemeleri gerektiğini, çalıştıkça engellerin aşılacağını sözlerine ekledi.Okulun 6. sınıf öğrencisi Şehmus Yalçın ise öğretmeni Efe'yi çok sevdiğini ve onun öğrencisi oldukları için kendilerini çok şanslı gördüklerini belirterek, müziği, öğretmeni sayesinde sevdiğini dile getirdi.Öğrenci Songül San da daha önce müziğe ilgisinin olmadığını anlatarak, öğretmeni sayesinde müziğe ilgisinin artığını, flüt çalmayı çok sevdiğini belirtti.