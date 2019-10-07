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Karanlık enerji nedir?

Karanlık enerji nedir?

07.10.2019 09:31Karanlık enerji nedir?
Dünya'nın etrafını saran galaksilerin evrenin sadece yüzde 5'ini oluşturduğu, geri kalanın karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğu biliniyor. Evrenin sürekli genişlediği de bilim insanları tarafından on yıllar önce ortaya konuldu. 1920'lerde ortaya çıkan Big Bang teorisinin özünde de bu yatıyor.

1998 yılında bilim insanları önemli bir buluş ortaya koymuştu; evren sanılandan çok daha hızlı büyüyor. Evrenin genişlemesinin nedeni bilinmiyor ama astrofizikçiler bunun adını koymuştu; karanlık enerji.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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