Karanlıkta Açan Çiçekler", 28 Şubat'ı Anlattı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde "Postmodern
darbenin" 22'inci yılında o dönemi anlatan tiyatro eseri "Karanlıkta Açan Çiçekler" sahnelendi.
Demirci Belediyesi ve ilçedeki sendika şubelerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte 28 Şubat
1997 ve sonrasında yaşanan sürecin anlatıldığı eser, Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.
İlçe sakinlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda seyirciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Gösteriyi Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar da izledi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk
, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin 22 yıl önce yaşanan süreçte ağır bir imtihan geçirdiğini belirterek, "28 Şubat'ta kendi halkına tepeden bakan, yabancı, halkına 'ben sizi hizaya getiririm' diyen bir devlet anlayışı vardı. Diğer taraftan da bunların arkasındaki üst akıl vardı." dedi.
Selçuk, 28 Şubat ve sonrasında yaşanan sürecin toplumda oluşturduğu tahribatın giderek onarıldığını anımsatarak, "Çok şükür toplumumuz bütün bunları savuşturdu. Artık Türkiye güçlü ve ileriye bakan bir ülke haline geldi." diye teşekkür etti.
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Kaynak: AA