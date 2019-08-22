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Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Ağrı'da bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

22.08.2019 10:23 Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ağrı'da bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Sanayi Sitesi'nde Nevzat Gelturan isimli yaşlı adam yürüdüğü esnada karanlıktan ötürü bir oto tamircisinin önünde bulunan kanalı fark edemeyerek düştü. Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı adamı kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevzat Gelturan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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