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Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor

Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları devam ederken, karantinanın yapıldığı alan içerisine giren resmi ve sivil araçlar çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.

17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara 'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları devam ederken, karantinanın yapıldığı alan içerisine giren resmi ve sivil araçlar çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını sonrasında Türkiye'de alınan 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde, umrede bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3'üncü gününde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı. Karantina sürecindeki vatandaşlar yüz yüze kimseyle görüşemezken, alana giriş yapan resmi ve sivil araçların çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel

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