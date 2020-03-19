Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Karantina altında 2. gün - Haberler

Karantina altında 2. gün

Karantina altında 2. gün Kameralara el sallayarak selam verdi Polis ekipleri yurda giriş çıkış yapan personel kimliklerini tek tek inceledi Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının kaldığı karantina yurtlarında 2. gün başladı.

19.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:14
Karantina altında 2. gün
Kameralara el sallayarak selam verdi
Polis ekipleri yurda giriş çıkış yapan personel kimliklerini tek tek inceledi
İSTANBUL - Avrupa 'nın 9 ayrı ülkesinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının kaldığı karantina yurtlarında 2. gün başladı. Yurt camlarına hava almaya çıkan karantina altındaki vatandaşların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Bir vatandaş kameralara el salladı.
Korona virüs dünya genelinde tehlikeli olmaya devam ederken yetkililerin aldığı kararla Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde bulunan 3 binden fazla Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti. 14 gün boyunca İstanbul'da çeşitli yurtlarda karantina altında kalacak vatandaşların karantina süresinde 2. günleri başladı. Yurt giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin adeta kuş uçurtmadığı görüldü. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurt Müdürlüğü'nde kalan 535 kişinin bulunduğu yurt çevresinde de sabah saatlerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Polis, yurda giriş yapacak olan görevlilerin de araçlarını durdurup tek tek kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yurt camına hava almaya çıkan karantina altındaki vatandaşların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Cama çıkan bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak selam verdi.
Öte yandan, yurdun etrafı Başakşehir Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantina altında 2. gün

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Karantina altında 2. gün
Etiketler : Karantina, Avrupa, Polis, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Haberler
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Haberler
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Haberler
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading