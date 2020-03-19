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Karantina altında 2'nci gün, kameralara el sallayarak selam verdi

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının kaldığı karantina yurtlarında 2'nci gün başladı.

19.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:36
Karantina altında 2'nci gün, kameralara el sallayarak selam verdi
Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının kaldığı karantina yurtlarında 2'nci gün başladı. Yurt camlarına hava almaya çıkan karantina altındaki vatandaşların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Bir vatandaş kameralara el salladı.

Korona virüs dünya genelinde tehlikeli olmaya devam ederken, yetkililerin aldığı kararla Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde bulunan 3 binden fazla Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti. 14 gün boyunca İstanbul'da çeşitli yurtlarda karantina altında kalacak vatandaşların karantina süresinde 2'nci günleri başladı. Yurt giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin adeta kuş uçurtmadığı görüldü. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurt Müdürlüğü'nde kalan 535 kişinin bulunduğu yurt çevresinde de sabah saatlerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Polis, yurda giriş yapacak olan görevlilerin de araçlarını durdurup tek tek kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yurt camına hava almaya çıkan karantina altındaki vatandaşların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Cama çıkan bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak selam verdi.

Öte yandan, yurdun etrafı Başakşehir Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Avrupa, Güncel

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