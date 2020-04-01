Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas Koyulhisar'a bağlı Dilekli Köyü'nde bir vatandaş Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak saman isteyince jandarma ilçeden alınan samanları traktörle köye götürdü.

01.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:05

Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.

JANDARMA AHIRA KADAR SAMANI GÖTÜRDÜ

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde Dilekli köyü karantina altına alınmıştı. Köyden çıkması yasak olan köy sakinlerinin ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek " ekipleri tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattını" arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.

Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Etiketler: Koyulhisar, Karantina, Jandarma, Sivas, Yaşam, Güncel

Haberin Videosu :

Sivas'da Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmez. Kampanyayı devlet... - Haberler 15:27: Otizmli genci darp eden sanık tahliye edildi - Haberler 15:26: Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım - Haberler 15:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur - Haberler 15:23: İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Kapatılan hastaneler açılsın' haberlerine açıklama - Haberler 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi - Haberler 13:40: Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler