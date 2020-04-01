Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı

Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.

01.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:47
Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı
SİVAS - Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde Dilekli köyü karantina altına alınmıştı. Köyden çıkması yasak olan köy sakinlerinin ihtiyaçları
"Vefa Sosyal Destek " ekipleri tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattını" arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koyulhisar, Karantina, Jandarma, Sivas, Yerel

Haberin Videosu :

Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:19: ABD'de kafaları karıştıran koronavirüs araştırması: Öksürük sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor - Haberler 17:18: Tekkeköy Belediyesi koruyucu maske üretiyor - Haberler 17:17: Uygulamadan haberi olmayan 75 yaşındaki vatandaşa jandarma yardım etti - Haberler 17:14: Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Haberler 17:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına müftülerden destek - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:55: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı - Haberler 16:43: Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı - Haberler 16:18: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler 16:15: "Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın