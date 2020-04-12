Karantina altındaki Adana Tufanbeyli'ye mobil morg ve cenaze yıkama kabini

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana 'nın Tufanbeyli ilçesine, Büyükşehir Belediyesince mobil morg ve cenaze yıkama kabini tahsis edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli ilçesinde, cenaze hizmetlerinin aksamaması için bir dizi önlem aldı.

Belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığınca ilçeye 12 cenaze kapasiteli mobil morg ve cenaze yıkama kabini gönderildi.

Nüfusuna oranla Kovid-19 vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi üzerine İl Pandemi Kurulunca 4 Nisan'da karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesine 15 gün tüm giriş ve çıkışlar durdurulmuştu.

Öte yandan, Yüreğir Belediyesi ekipleri de İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından beslenme zorluğu yaşayan sokak

hayvanları için ilçe genelinde belirli bölgelere mama bıraktı.