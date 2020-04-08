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Karantina altındaki Artvin'in Borçka ilçesinde sessizlik hakim

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 6 gün önce karantinaya alınan Artvin'in Borçka ilçesinde sessizlik hakim. Giriş çıkışların yasak olduğu ilçede caddeler boş, vatandaşlar evlerine çekilmiş durumda.

08.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:24
Karantina altındaki Artvin'in Borçka ilçesinde sessizlik hakim
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 6 gün önce karantinaya alınan Artvin 'in Borçka ilçesinde sessizlik hakim. Giriş çıkışların yasak olduğu ilçede caddeler boş, vatandaşlar evlerine çekilmiş durumda.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından tedbir kararları peş peşe geldi. Artvin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Nisan günü Artvin'in Borçka ilçesi salgının yayılmaması için 15 gün süreyle karantinaya alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kurdukları barikatlarla, ilçeye giriş çıkışlara izin vermezken, sessizliğin hakim olduğu ilçede, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden boş cadde ve sokakları seyrediyor.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, koronavirüs konusunda ilçe halkının bilinçlendiğini belirterek, Evde kal' çağrılarına uyulduğunu söyledi. Türker yazılı açıklamasında "Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını, maske takma zorunluluğunu, sosyal mesafeyi, toplu halde bulunmamayı, izole olma kurallarını ve karantina tedbirlerini ihmal ettiğini tespit ettiğimiz vatandaşımıza idari para cezası düzenlemiş bir kısmı için adli işlem başlatılmıştır. Çarşıda devamlı polis devriyemiz var ve şehir MOBESE kameraları ile sürekli izleniyor" ifadelerini kullandı.

Şehre giriş ve çıkışları kontrol altında tutan İlçe Emniyet ekipleri, sürücülerden kaymakamlıktan alınan izin doğrultusunda giriş çıkışlara izin veriyor. Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yürütüyor. Acil ihtiyaçlar ise Kaymakamlık sosyal vefa ekibi tarafından karşılanıyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Artvin, Borçka, Güncel
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