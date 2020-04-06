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'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'un sağlık durumunun ağırlaştığını iddia etmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, "İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" dedi.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:15

İngiliz basını, Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı. Haberlerde, Başbakan'da halen öksürük ve ateş görüldüğü belirtilerek, durumunun ağırlaştığı iddia edilmişti. Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı ve "İyi durumdayım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

"HERKESİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs semptomlarının devam etmesi sebebiyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Johnson aynı zamanda tüm Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti ve herkesi evde kalması için yeniden uyardı.

İngiliz basını ise Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını ve durumunun ağırlaştığını iddia etmişti. Haberlerde, Başbakan'da halen öksürük ve ateş görüldüğü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediği de ifade edilmişti.

ÖKSÜRÜK VE ATEŞ GİBİ ŞİKAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir süre daha gözlem altında kalacağı ve bu sırada görevine devam edeceğini yazdı. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs semptomları nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 47 bin 806'ya yükseldi.

’Durumu kötüleşti’ iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan mesaj: İyi durumdayım

Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs karantinasındaki Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım

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