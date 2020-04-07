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Karantina altındaki köyde korona virüse özel beste

Korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir vatandaşın korona virüs için bestelediği türkü sosyal medyada ilgi görüyorKorona Virüs (Kovid-19) nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi 31...

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Karantina altındaki köyde korona virüse özel beste
Korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Malatya 'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir vatandaşın korona virüs için bestelediği türkü sosyal medyada ilgi görüyor

Korona Virüs (Kovid-19) nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi 31 Mart tarihi itibariyle Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. Mahalleye giriş çıkışlar jandarma tarafından kapatılırken, mahalle çiftçilik ile uğraşan Ali Seydi Doğan karantina altında korona virüs ile ilgili beste yaptı. Bazı zamanlarında amatörce saz çalan Doğan'ın bestelediği korona türküsü ise dinleyenleri tebessüm ettirdi.

"Wuhan nere Ilıca nere, nasıl geldin bu ellere' diyerek özel beste yapan çiftçi Doğan'ın türküsü ise kısa sürede sosyal medya da büyük ilgi gördü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Darende, Malatya, Ilıca, Güncel
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