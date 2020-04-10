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Karantina altındaki köydeki tavukları ve köpeği için CİMER'e başvurdu.

Karantina altındaki köydeki tavukları ve köpeği için CİMER'e başvurdu.

10.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:18
Karantina altındaki köydeki tavukları ve köpeği için CİMER'e başvurdu...Yetkililer köpeğin ve 28 tavuğun yemlerini verdi, bakımı yaptı
Köyünden uzak olan ve evinden çıkmayan 68 yaşındaki Ali Akkoyun;
"Hobi olarak beslediğim Aşağıköy'deki kümes hayvanlarıma ulaşamayınca devletten destek istedim"
BİLECİK - Bilecik'te yaşayan ve Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köydeki tavuklarının, köpeğinin beslenmesi ve bakımı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine başvuru yapan 68 yaşındaki Ali Akkoyun'un istediği yerine getirildi. Şahsın 28 tavuğunun yanı sıra köpeğine de yem verildi, bakımı yapıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Aşağıköy köyü 6 Nisandan itibaren karantina altına alındı. Kararın ardından köye giriş-çıkışların yasaklanmasıyla birlikte köyde kümes hayvanları bulunan ancak köye 2 kilometrelik uzaklıkta bulunan Osmangazi Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki Ali Akkoyun, CİMER'e başvuruda bulunarak, karantina nedeniyle köye giriş yapamadığını bildirdi.
28 adet tavuk ve köpeğinin bakımı yapıldı
Akkoyun'un, karantinada altına alınan Aşağıköy'de bahçeli evinin kümesindeki, 28 adet tavuk ve köpeğinin bakımının yapılmasını istemesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri köyde yaşayan emekli Erol Gürler ile irtibata geçildi. Köy Muhtarı Salih Yıldız ile birlikte Akkoyun'un kümesine giden Gürler, tavukların ve köpeğin yemlerini vererek, bakımlarını yaptı.
"Hobi olarak Aşağıköy'de kümes hayvanı besliyordum"
Akkoyun, CİMER'e başvurusunun ardından kendisiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin irtibata geçtiğini anlatarak, "Hobi olarak Aşağıköy'de kümes hayvanı besliyorum. Köyün karantinaya alınmasının ardından kent merkezinde ikamet etmemden dolayı köye girmem yasak. CİMER'e başvuruda bulunarak, kümes hayvanlarıma ve köpeğime bakılmasını istedim. Sağ olsunlar yetkililer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köyden bir arkadaşımızı görevlendirerek, tavuklarımın ve köpeğimin yemlerini verdi. Karantina süresince arkadaşımız ilgilenecek. Muhtarımıza ve kendisine de teşekkür ederim" dedi. Karantina altındaki köydeki tavukları ve köpeği için CİMER’e başvurdu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Karantina, Genel
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