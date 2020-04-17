Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı.

17.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:18
Karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı
Adıyaman 'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile 14 günlük karantina altına alınan Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı karakuyu köylerinde yapılan dezenfekte çalışmaları sonrasında kaymakamlık tarafından meyve ve sebze dağıtımı yapıldı.

Yapılan çalışmalarla alakalı bilgiler veren Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerimizde detaylı bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde dezenfekte işlemini tekrarlamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra bu köylerimizde bulunan vatandaşlarımız karantina altında bulundukları için dışarı çıkamamaktadır bu nedenle ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktayız. Kısa süre önce bütün ailelere gıda tedarikinde bulunduk, şimdi ise vatandaşlarımızın sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşıladık. Devletimiz milletimizin her zaman yanında, bizler tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakuyu, Adıyaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› Güncel ››Karantina altındaki köylere sebze ve meyve dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:51: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 02:50: Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 02:50: Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı - Haber 02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 23:34: Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı - Spor 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler