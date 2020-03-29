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Karantina altındaki öğrencilere moral oldular.

Karantina altındaki öğrencilere moral oldular.

29.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:33
Karantina altındaki öğrencilere moral oldular...Yurt görevlileri yağmur altında müzik eşliğinde göbek attı
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas 'a getirilen öğrenciler, gözetim altında tutuldukları yurtta kurulan ses sistemiyle yağmur altında eğlendirildiler.
SİVAS - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen öğrenciler, gözetim altında tutuldukları yurtta kurulan ses sistemiyle yağmur altında eğlendirildiler.
Geçtiğimiz hafta İrlanda, İskoçya, Mısır ve Sudan'da erasmus kapsamında eğitim gören Türk öğrenciler, hava yoluyla Sivas'a getirilerek Korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kız yurduna yerleştirilmişlerdi. 14 günlük sosyal izalosyon süreçlerini tek kişilik odalarda geçiren öğrenciler, odalarının pencerelerinden birbirleriyle iletişim kurarak vakit geçiriyorlardı. Öğrencilere moral vermek isteyen Gençlik ve Spor İl müdürlüğü yetkilileri, yurt içerisine ses sistemi kurdu. Kurulan ses sistemiyle öğrencilerin istek şarkıları çalındı. Öğrenciler, odalarının pencerelerinden şarkılara eşlik ettiler. KYK çalışanları, yağmur altında oyun havası oynadı. Öğrenciler, ıslık çalarak ve alkışlayarak çalışanlara eşlik etti. Oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler, son olarak tekbir getirdi. Karantina altındaki öğrencilere moral oldular.

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Karantina, Sivas, Genel

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Karantina altındaki öğrencilere moral oldular.

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