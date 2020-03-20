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Karantina altındaki otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı

İstanbul'dan Giresun'a giden ve Tosya sınırları içerisinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı.

20.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:50
Karantina altındaki otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı
İstanbul 'dan Giresun 'a giden ve Tosya sınırları içerisinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan otobüs şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı.

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün şoförü 40 yaşındaki A.Y., 3 gün önce gece geç saatlerde Tosya D-100 karayolunda seyir halindeyken rahatsızlanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde karantina altına alınmıştı. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı görülen yolcu otobüsünün şoförü, Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından tahlil sonuçları da belli oldu. Korona virüs şüphesi nedeniyle gözlem altında tutulan yolcu otobüsünün şoförünün tahlil sonucu negatif çıktı. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Giresun, Tosya, 3. Sayfa

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