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Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara'da KYK öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan umrecilerden, Ankara'da ikamet edenlerin tahliyesine başlandı.

31.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:45
Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara 'da KYK öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan umrecilerden, Ankara'da ikamet edenlerin tahliyesine başlandı. Umrecilerin geriye kalan karantina günlerini evde tamamlayacağı öğrenildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binden fazla umreci, Gölbaşı'nda bulunan 3 farklı KYK yurdunda karantina altına alındı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından pazar günü tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda, 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan hastalar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Karantina süresi dolan diğer umreciler ise tahliye edilmemişti.
OTOBÜSLER KARANTİNA BÖLGESİNDEN ÇIKTI
Bugün, camlarında "Keçiören", "Yenimahalle", "Sincan", "Etimesgut", "Kazan" gibi ilçe isimlerinin yazdığı görülen otobüsler, içinde umrecilerle birlikte Gölbaşı'ndaki karantina bölgesinden çıktı. Bu çerçevede sağlık durumu iyi olan ve Ankara'da ikamet eden umrecilerin tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen umrecilerin, söz konusu ilçelerdeki evlerine gönderilerek kalan karantina sürelerini evlerinde tamamlayacağı da öğrenildi.
"AİLEMİZ ŞU ANDA TAHLİYE EDİLİYOR. OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ, EVLERİMİZE BIRAKILIYOR"
Kardeşi, eşi, kızı ve torununun karantina altında tutulduğunu belirten Sefa Kütükçü, Gölbaşı'nda yurtların bulunduğu bölgede sürece ilişkin konuştu. Kütükçü, "Karantinada sağlıklı oldukları ortaya çıktı" dedi. Kütükçü, "Çocuklarımızı evlerine gönderiliyorlar. Sağ olsun devlet, bu konuda elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Bu zor süreci de Allah'ın izniyle el birliği ile millet olarak aşacağız" şeklinde konuştu. "Ailemiz şu anda tahliye ediliyor. Otobüslere bindirildi, evlerimize bırakılıyor" diyen Kütükçü, hastalara da acil şifalar diledi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Fatih Erdoğan/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Ankara, Umre, Güncel
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