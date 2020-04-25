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Karantina altındaki vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki gün önce Suudi Arabistan ile Fransa'dan getirilerek Afyonkarahisar'da yurtta karantinaya alınan vatandaşlar, devletin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

25.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:42
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki gün önce Suudi Arabistan ile Fransa'dan getirilerek Afyonkarahisar'da yurtta karantinaya alınan vatandaşlar, devletin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, 23 Nisan'da Suudi Arabistan ile Fransa'dan Afyonkarahisar'a getirilen 361 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak misafirleri tek tek odalarında ziyaret ederek, ihtiyaçları konusunda vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.
Devletin sağladığı imkanlardan memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar'da kaldığımız yurdumuzda her şey mükemmel. Bizleri sürekli ziyaret ederek kontrol ediyorlar. Hiç bir ihtiyacımız yok. Yemeklerimiz çok güzel. Odalarımızda her şey düşünülmüş. Yine odalarımızın temizliği de sürekli yapılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Bizlerin her şeyi ile ilgilendiler. Bu da bizleri çok memnun etti. Allah, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Dereci de yurtta gözetim altında tutulan tüm vatandaşların memnun kalması için Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde katkı sağlayan bütün kurumların gece gündüz çalıştıklarını belirterek "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın sizlere çok çok selamları var. Gözetim süremiz boyunca bizlerin misafirisiniz. En iyi şekilde sizlere hizmet vereceğiz. Hayırlısıyla 14 gün sonra sizleri memleketlerinize uğurlayacağız." diye konuştu. Karantina altındaki vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnun

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Fransa, Afyon, Güncel , Haber
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