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Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri

Manisa'nın Soma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki apartmanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken karantina apartmanı sakinleri ise merakla pencerelerinden olup biteni seyretti.

09.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:04
Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri
Manisa 'nın Soma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki apartmanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken karantina apartmanı sakinleri ise merakla pencerelerinden olup biteni seyretti.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi'nde bulunan iki apartmanın Manisa Valiliğince Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereği korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı. Karantina altına alınan iki apartmanın etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan özel kıyafetlerle apartmana giren sağlık ekipleri ise incelemelerde bulundu. Apartmandan çıkamayan sakinleri, evlerinin balkon ve pencerelerinden meraklı gözlerle olup biteni seyretti. Bazı apartman sakinleri ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Manisa, Soma, Güncel
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