Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum’da alan Seray Sever’den bikinili poz

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı ile ekranlara gelen Seray Sever, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından pek çok ünlü gibi soluğu Bodrum'da aldı. Hafta sonunu eşi Eray Sünbül ile birlikte dinlenerek geçiren Seray Sever, ilk tatil pozunu da takipçileriyle paylaştı.

BİKİNİLİ POZU BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkat çeken ünlü isim, Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Seray Sever'in bikini pozu ise beğeni topladı.

YATAK POZLARI İLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Seray Sever, daha öncede kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozlarını paylaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.