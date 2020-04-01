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Karantina'daki Sındırgılı umreciler memleketine döndü

Karantina'daki Sındırgılı umreciler memleketine döndü 14 gün boyunca Ankara Gölbaşı'nda karantina altında bulunan umrecilerin 85'i bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki evlerine döndü.

01.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:42
Karantina 'daki Sındırgılı umreciler memleketine döndü
BALIKESİR - 14 gün boyunca Ankara Gölbaşı'nda karantina altında bulunan umrecilerin 85'i bugün Balıkesir 'in Sındırgı ilçesindeki evlerine döndü. İlçe genelinde Sındırgı Belediyesi, polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbirlerini aldı. İlçe girişinde durdurulan otobüslerde ön dezenfekte işlemi yapılarak umreci vatandaşlara tebligatlar imzalatıldı.
Pazar yerinden merkez ve kırsal mahallelere dağıtılması planlanan umrecileri taşıyan otobüsler gelmeden önce pazar yerinde geniş çapta dezenfekte işlemi yapıldı. Kargaşaya sebebiyet vermemek adına otobüsler Pazar yerine tek tek alındı.
Pazar yeri girişinde dezenfekte işlemi uygulanan araçlardaki yolcular sosyal mesafe kuralları da dikkate alınarak indirildi. İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfekte maddeleri ile yolcular üç ayrı dezenfekte işlemi uygulandıktan sonra yakınları tarafından evlerine götürüldü. Kırsal mahallelerde oturan ve yakınları gelmeyen vatandaşlar da Sındırgı Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla evlerine ulaştırıldı. İlçeye gelen umrecilere polis araçlarından ve anons sisteminden 14 gün evde karantina ve sosyal mesafe uyarıları yapıldı.
Gelen umreciler arasında bulunan Sındırgı İlçe Müftüsü Sedat Çakar "Güzel bir karantina süreci geçirdik. Devletimiz var olsun. Her şey düşünülmüş. Elbet zorluklar olacak, buna da şükür. Karantina sürecine evlerimizde devam" dedi.
Umrecileri taşıyacak özel araçlarda tek tek dezenfekte edildi. Umrecileri taşıyan otobüslerin içleri de çıkış yaparken dezenfekte işlemi tekrar yapıldı. Testi pozitif çıkan umreci vatandaşların ise tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi.
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Karantina’daki Sındırgılı umreciler memleketine döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Gölbaşı, Balıkesir, Karantina, Sındırgı, Güncel

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Karantina'daki Sındırgılı umreciler memleketine döndü
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