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Karantina'daki yurtlarda 3. Gün

Karantina'daki yurtlarda 3. Gün Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 3'üncü günlerine uyandı.

20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:37
Karantina 'daki yurtlarda 3. Gün
İSTANBUL - Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 3'üncü günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların pencerelere çıktığı, yurtlarda yakını olan vatandaşların da onlara erzak getirdikleri görüldü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'dan getirilen Türk vatandaşları, İstanbul'da 3 ayrı yurda yerleştirilmişti. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar bu sabah 3'üncü günlerine uyandı. Toplam 14 gün boyunca karantinada tutulan vatandaşların yakınları ise onlara ulaştırmak için erzak getirdi. Karantinadaki vatandaşların pencerelerden dışarıyı izlediği görüldü.
İstanbul'daki 3 karantina bulunan öğrenci yurtlarında önlemler ise en üst seviyede tutuluyor. Dışarıdan hiç kimse yurdun içine alınmazken, vatandaşların getirdikleri erzak poşetleri de polis ve özel güvenlikler tarafından kontrol edilerek alınıyor.
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Karantina’daki yurtlarda 3. Gün

Kaynak: İHA

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Karantina'daki yurtlarda 3. Gün
Etiketler : Karantina, Avrupa, Genel

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