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Karantina döneminde telefonlarımıza sarıldık

Koronavirüs salgınıyla birlikte telefon kullanım alışkanları da değişkenlik gösterirken, bu süreçte haftalık iş uygulamaları indirme oranlarının 2019 yılına oranla yüzde 90 arttığı saptandı.

10.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:43
Karantina döneminde telefonlarımıza sarıldık
Koronavirüs salgınıyla birlikte telefon kullanım alışkanları da değişkenlik gösterirken, bu süreçte haftalık iş uygulamaları indirme oranlarının 2019 yılına oranla yüzde 90 arttığı saptandı. Yine bu süreçte telefonlara bakma ve sosyal medyada zaman geçirme oranlarının 10 saatin üstüne çıktığı görüldü.

Medya takibinin öncü kurumlarından biri olan Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 54 bin 438 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medya ile alakalı çıkan haber başlıkları incelendiğinde de oradan yapılan açıklamaların ön planda olduğu görülürken, koronavirüs etkisiyle birlikte insanların sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın, mini konser ve etkinliklerin de oldukça konuşulduğu saptandı.

Ajans Press'in, The Infuluencer Marketing Factory verilerinden elde ettiği bilgilere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte telefon kullanım alışkanlıklarının da değişkenlik gösterdiği saptandı. Böylelikle bu süreçte haftalık iş uygulamaları indirme oranlarının 2019 yılına oranla yüzde 90 arttığı saptandı. Yine mevcut kriz sırasında telefonlara bakma ve sosyal medyada zaman geçirme oranlarının 10 saatin üstüne çıktığı görüldü. Bunun yanı sıra Koronavirüs salgınından öncede yükselişte olan Tiktok uygulamasının 16 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca ABD gelirinde yüzde 34 artış gösterdiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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