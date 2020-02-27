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Karantina gemisi ile ilgili yeni gelişme

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle uygulanan 2 haftalık karantinanın geçtiğimiz hafta sona erdiği gemide kalan mürettebatın bugün itibariyle tahliyesine başlandığı açıklandı.

27.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:45Karantina gemisi ile ilgili yeni gelişme
'da korona virüsü riski nedeniyle uygulanan 2 haftalık karantinanın geçtiğimiz hafta sona erdiği gemide kalan mürettebatın bugün itibariyle tahliyesine başlandığı açıklandı.
Çin'in kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden yolcuların tahliyesinin sona erdiği geçtiğimiz Cuma gününden sonra ilk geldi. Karantina süresinin 19 Şubat'ta resmi olarak kademeli olarak sona ermesinin ardından gemide kaldığı belirtilen mürettebatın tahliyesine bugün başlandığı açıklandı. Yaklaşık 240 mürettebatın gemiden tahliyesinin 3 gün süreceği belirtildi. Çoğu yabancı ülke vatandaşı olan mürettebatın hükümetin tahsis edeceği tesislerde 2 hafta daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi. 2 haftalık sürecin sonunda yapılacak testte negatif sonuç verenler ise ülkelerine dönebilecek.
GEMİDE ONLAR KALMIŞTI
Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemide karantina süreci 19 Şubat'ta sona ermiş, son testlerde negatif sonuç veren yolcuların gemiyi terk etmesine izin verilmişti. Şu ana kadar 705 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemide, karantina süresinin sona ermesinin ardından yalnızca mürettebatın kaldığı açıklanmıştı.
(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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