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Karantina günlerinde sağlıklı yaşam

Bu süreçte herkesin evlerinde oturması gerektiğine dikkat çeken ve kendisi de tüm kliniklerini kapatan Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir, doğal yollarla evde vakit geçirmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

24.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:40
Karantina günlerinde sağlıklı yaşam

Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini belirten Demir, "Bunu yaparsak bu salgından olabildiğince erken kurtuluruz. O nedenle hepimize çok görev düşüyor. Ancak eve kapanmak demek sağlıklı beslenmeden, spordan uzaklaşmak demek değil. Aksine bağışıklığımızı güçlendirmemenin şimdi tam zamanı" dedi.

Düzenli uyku şart

Bu süreci "Ev istirahatinde olduğumuz ve kendimize döndüğümüz bir zaman diliminden geçiyoruz" diye tanımlayan Demir, "Ancak fazlasıyla stres altında olduğumuz da bir gerçek. İlerisini bir türlü ön göremediğimiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu stresten doğal yollarla çıkmanın ipuçlarını arıyoruz" dedi.

Şebnem Demir'in evde kalınan bu süre için ilk önerisi ise uyku rutinini düzenlemek. Bilim insanlarının koronavirüsten korunma kapsamında da uykuya büyük önem verdiğini belirten Demir, "Cilt yenilenme saatlerinde dalacağınız derin uyku hem güzelliğiniz hem de bağışıklığınız için önemli" dedi.

Stres azaltan çaylar

Ayrıca bu zamanı yeme alışkanlıklarını gözden geçirmek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Demir, "Güne özenli metabolizma destekleyici bir kahvaltıyla başlayın. Zengin bir öğle yemeği ve hafifi bir akşam yemeğiyle diyetinizi tamamlayın" diye konuştu. Demir'in doğal yollarla stresle başa çıkmak ve metabolizmayı kuvvetlendirmek için de yeşil çay, melisa çayı ve zencefil çayını önerirken yoğun hayat temposunda ihmal edilen şeyler için boş vaktin bol bulunduğu bu dönemde el ve ayak bakımlarının da yapılabileceğini aktardı.

Fazla kilolara dikkat

Her gün spor yapan insanların karantina günlerinde de bu alışkanlıklarını eldeki imkânlara göre koruması gerektiği uyarısında bulunan Demir, "Eğer normal zamanlarda spor yapmıyorsanız dahi evde küçük egzersizler ve yürüyüşler yapmalısınız. Yoksa bu süreç size fazla kilo olarak geri dönecektir" dedi.

Demir sporla ilgili ayrıca şunları söyledi: "Ev istirahatinde klasik bir günümüzde olduğu kadar hareketli olamayacaksınız. İşte bu yüzden evde uygulayabileceğiniz mini bir spor rutini edinin. Yoga, plates, meditasyon ya da aletsiz egzersizler hem bağışıklık sisteminiz hem de vücut yapınız için size yardımcı olacak."

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel

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