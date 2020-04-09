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Karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi İkra Çomruk, karantina günlerinde zamanını kitap okuyarak geçiriyor.

09.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:49
Karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor
Kahramanmaraş 'ta 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi İkra Çomruk, karantina günlerinde zamanını kitap okuyarak geçiriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının online eğitime geçmesinin ardından Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi İkra Çomruk, karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor. Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade eden İkra Çomruk, "Sabah kalkıp kahvaltımı yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının online eğitim dersleri ile derslerimi takip ediyorum. Sonrasında ise evimizin bahçesinde ders çalışıp, kitap okuyorum. Sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Bu yüzden sürekli kitap okuyarak, boyama yaparak zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum. İnşallah en kısa zamanda bu virüs biter, ben öğretmenimi ve arkadaşlarıma çok özledim. Onlara bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Yaşam
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