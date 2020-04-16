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Karantina kapsamında yurtta kalanlar hizmetlerden memnun

Adıyaman'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

16.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:43
Adıyaman 'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözlem altına alınanlar, sunulan hizmet ve imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Karadağ 'dan Adıyaman'a getirilen 479 Türk vatandaşını, kaldıkları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'nda görüntüledi.
İhtiyaçları Adıyaman Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kişi kalıyor.
Yurtta kalan misafirlerin tüm ihtiyaçları AFAD tarafından sağlanırken, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günlük olarak yurtta kalanların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.
Kızılay ekipleri, misafirlere günde üç öğün yemek ikramında bulunurken, belediye ekipleri de yurtta her gün dezenfekte işlemleri yapıyor.
Pencerelere çıkarak birbirleriyle sohbet eden vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
"En iyi şekilde uğurlamanın gayreti içindeyiz"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelindeki yurtların kapısını açtığını hatırlattı.
Adıyaman'ın da bu misafirliğe ev sahipliği yapan kentlerden birisi olduğunu anlatan Keleş, şöyle konuştu:
"Adıyaman Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, belediye, emniyet, jandarma, AFAD ve Kızılay ile büyük bir dayanışma içerisinde gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Yurtta kalan işçilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Buradaki vatandaşlarımızın sosyal etkinliklerden özel yemek isteklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın karantina süresi 20 Nisan'da sona eriyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde uğurlamanın gayreti içerisindeyiz."
"Çok memnun kaldım"
Yurtta kalan işçilerden Turan Kayabaşı ise koronavirüs nedeniyle Karadağ'da çalıştığı şantiyedeki işin durdurulduğunu, bu nedenle Türkiye'ye döndüğünü söyledi.
Yurt dışındaki Türklerin dönüşünde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin süreçle yakından ilgilendiğini dile getiren Kayabaşı, şöyle devam etti:
"Hepsinden Allah razı olsun. Özel uçakla Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatanımıza geldik. Kaldığımız yurtta her şey mevcut. Ayrıca yurt çok temiz. Çok memnun kaldım. Yemeklerimiz üç öğün önümüze geliyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekiplerimiz bizimle tek tek ilgileniyor. Ülkemle gurur duyuyorum. Burada adeta evimizden daha rahatız. Her şey mükemmel."
"Türkiye'ye geldiğimizde tüm endişelerimiz geçti"
Yusuf Arslan ise tüm ilgili birimlerin kendileri için seferber olduğunu anlatarak, "Her şeyimizle ilgileniliyor. Geldiğimizde odamız hazırdı. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah devletimizden razı olsun. Personel bizimle kardeşleri gibi ilgileniyor." dedi.
Ece Yıldırım da Adıyaman Havalimanı'na indiklerinde karşılarında doktorları görünce çok rahatladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Ateşimiz ölçüldü. Bizlere maske ve eldiven verildi. Valizlerimiz dahi dezenfekte edilmişti. Türkiye'ye geldiğimizde tüm endişelerimiz geçti. Yurtta da her şey gayet güzel. Eksikliklerimiz gideriliyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Burada çok mutluyum. Tüm çalışanlarımızın fedakarlıklarını görüyorum." Karantina kapsamında yurtta kalanlar hizmetlerden memnun

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman, Karadağ, Güncel
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