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Karantina kararları sokağa çıkanların sayısını azalttı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alınmasından sonra ana cadde ve meydanlara daha az kişinin çıktığı gözlemlendi.

09.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:59
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alınmasından sonra ana cadde ve meydanlara daha az kişinin çıktığı gözlemlendi.
Dün akşam saatlerinde alınan kararın basında ve sosyal medya hesaplarında duyurulmasının ardından vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.
Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Terme ve Atatürk Caddeleri ile kent merkezindeki sokaklarda normalin altında olan kişi sayısında bugün daha fazla düşüş yaşandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ekip otolarından anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor, belediye hoparlörlerinden de gün boyu çağrıda bulunuluyor.
Kent merkezinde emlak işi yapan Abdullah Koçyiğit, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra mümkün olduğunca işlerini evinden takip etmeye çalıştığını, satış ya da kiralama zamanlarında dışarı çıktığını söyledi.
Karantina kararı alınınca olayın ciddiyetine daha fazla varılmaya başlandığını ifade eden Koçyiğit, "Dün akşamdan itibaren karantinaya alınan yerler olduğunu duyunca insanlar dışarı çıkmaya biraz daha korkak oldu. Bugün dışarı çıkmak zorunda kalan insanların sayısı biraz daha azaldı." dedi.
Kırşehir kent merkezinde 80 daireli iki ayrı binadan oluşan site ile Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine dün İl ve Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla karantinaya alınmıştı. Karantina kararları sokağa çıkanların sayısını azalttı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Kırşehir, Kaman, Güncel
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