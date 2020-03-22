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"Karantina korona virüs salgınını durdurmak için yeterli değil"

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, korona virüs salgınının durdurulması için karantinanın yetersiz olduğunu söyledi.

22.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:35
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, korona virüs salgınının durdurulması için karantinanın yetersiz olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, dünya genelinde 315 bin 76 vaka sayısına ulaşan korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryan, mevcut karantina önlemlerinin salgını tamamen durdurmak için yeterli olmayacağını söyledi. "Gerçekten odaklanmamız gereken şey virüsü taşıyan hastaları bulmak ve onları karantinaya almak, hastaların bağlantılarını bulmak ve onları da izole etmek" diyen Ryan, "Şuanda karantinalarla ilgili tehlike şu; etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koymazsak bu hareket kısıtlamaları ve karantinalar kaldırıldığında hastalık geriye sıçrayacaktır" dedi.
Dünya genelinde şu ana kadar korona virüs nedeniyle 13 bin 581 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 890 kişi ise tedavi edildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

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